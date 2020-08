Tatá Werneck ri de momento nojento com a filha e fala sobre ser mãe

Tatá Werneck está há mais de 3 anos com Rafael Vitti e com ela teve Clara Maria, atualmente com 9 meses de vida. A apresentadora do Lady Night passou por um momento super embaraçoso com a filha e se divertiu nas redes sociais.

Com seu conhecido jeito de levar as coisas no bom humor, Tatá contou de um “acidente” com a herdeira, na madrugada de quinta-feira (30): “Hoje acordei às 2h37 e tomei às 7h20 um cocô no olho. Devido ao cansaço, o cocô permanece no olho. Vou tirar às 9h30. Dá mamão pro teu filho e vai dar um beijo na barriga para fazer carinho enquanto troca a fralda“.

Por conta do relato, uma admiradora da artista elogiou a postura da ídola: “Eu acho incrível sua capacidade de ser mãe e continuar sendo uma pessoa engraçada. Quando eu for mãe, minha energia vai esgotar em duas trocas de fralda! É por essa e por outras que eu te admiro“.

Satisfazendo a curiosidade da fã, Tatá Werneck respondeu: “Eu acho que passei por um processo de querer amadurecer pra poder ser mãe e ver que isso não vai acontecer porque a minha natureza é ser idiota e bagaceira. Então, minha vontade de fazer merda triplicou“.

Outro seguidor elogiou a esposa de Rafa Vitti: “Que mulher sensacional. Todo homem queria uma destas na tua vida. Linda e bem humorada“. Uma terceira pessoa brincou: “Bom dia ser humano azarado“.

Confira:

Bom dia ser humano azarado — Gustavo (@Gustasilvacosta) July 30, 2020

Que mulher sensacional. Todo homem queria uma destas na tua vida. Linda e bem humorada! — O Escolhido (@Spart_Gladiator) July 30, 2020

Ah eu acho que passei por um processo de querer amadurecer pra poder ser mãe e ver que isso não vai acontecer pq eu minha natureza eh ser idiota e bagaceira. Então minha vontade de fazer merda triplicou — Tata werneck (@Tatawerneck) July 30, 2020