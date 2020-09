Tatá Werneck surge em passeio com a filha e diverte a web

Sempre divertindo seus seguidores do Instagram, Tatá Werneck fez a alegria da web logo na manhã desta segunda-feira (31), ao postar uma foto com Clara Maria, sua filha.

Na foto publicada, a apresentadora, que posou com a filha no colo para um passeio pelo condomínio, aparece com uma blusa larga, uma calça na abaixo do joelhos e sandálias com meias.

Na legenda, Werneck brincou: “‘Filha se arruma pelo menos um pouquinho pra esses passeios pelo condomínio. Pega tão mal sair assim desarrumada’. Claro, mãe”.

Nos comentários, Drica Moraes entendeu a situação do “look de passeio” de Tatá. “É assim mesmo. Depois que tive filho comecei a andar de pijama na rua. Normal”, afirmou a atriz.

Seguidores ainda reagiram ao tamanho da bebê em comparação com Werneck. “Ah, que linda, mais um pouco fica do seu tamanho“, observou uma internauta. “Ela tá quase do seu tamanho, disse outra. “Essa neném tá muito grande perto do tamanho da mãe“, escreveu uma terceira.