Tati Minerato é retirada do elenco de A Fazenda 2020 e motivo é revelado

Tati Minerato foi eliminada de A Fazenda 2020 antes mesmo do reality começar. Segundo a coluna de Fábia Oliveira, do jornal O Dia, após estar tudo praticamente certo para a entrada da campeã do Power Couple 2018, complicações cirúrgicas fizeram com que a loira fosse tirada da lista de peões.

Como queria chegar no programa da Record com um corpo mais enxuto, Minerato resolveu fazer uma cirurgia de lipoaspiração na cintura. No entanto, o procedimento que aconteceu no dia 25 de maio, teve complicações no pós-operatório.

Apesar de já estar tudo bem com a musa, que passou dez dias internadas, a produção de A Fazenda preferiu não arriscar e a eliminou da lista de participantes da atração.

De acordo com a publicação, após realizar o procedimento estético, Tati Minerato teve alta e foi para casa. No entanto, ela começou a ter febre e manchas pelo corpo.

Ao retornar para o Hospital Ipiranga, em São Paulo, a influenciadora digital teve sua medicação trocada pelos médicos. Ao contrário do esperado, a situação da loira piorou e ela teve uma infecção generalizada.

Vale lembrar que devido às medidas de segurança tomadas para evitar o contágio de coronavírus, a irmã de Ana Paula Minerato não recebeu visitas durante sua internação.