Tatuador do Padre Fábio de Melo faz delação sobre tatuagem da abelha

O padre Fábio de Melo está dando o que falar por conta da tatuagem que fez em sua mão, com o desenho de uma abelha, e o tatuador responsável, Fernando Shimizu, fez revelações sobre ela.

Em entrevista ao colunista Leo Dias, ele contou como foi a sensação de ter sido o desenhista e declarou: “É totalmente gratificante o meu trabalho tomar a proporção que está tomando. São 25 anos de arte da tatuagem”.

“Tatuar pessoas como o Padre Fabio de Melo me faz ter certeza que consegui alcançar a minha meta, mostrar a minha arte ao mundo”, completou o profissional, que conheceu Fábio por meio de Kaká Diniz.

O marido da cantora Simone, irmã de Simaria, fez a restauração de um desenho na sua pele com Fernando e isso acabou abrindo algumas portas. Além disso, ele também já tatuou Vintage Culture e Reality Test.

O desenho da abelha do padre foi 100% autoral e realista, do tamanho de uma abelha real (2 cm). Ela demorou cerca de 2h para ficar pronta e, mesmo sendo a primeira, o padre não reclamou da dor. Ele saiu do estúdio feliz com a nova marca e tudo indica que ele já pensa nos próximos rabiscos.

Confira: