Técnico do sub-20 ganha elogios após “treino surpresa” no Santos

Técnico do sub-20 do Santos desde fevereiro, Pablo Fernandez ganhou elogios após o “treino surpresa” com o elenco profissional na última quarta-feira.

A demissão do técnico Jesualdo Ferreira ocorreu no horário da atividade marcada para 15h, no CT Rei Pelé. Dessa forma, Pablo foi chamado de última hora para comandar a movimentação ao lado de Rodrigo ‘Chip’ Casarin, treinador do sub-17.

Os jogadores gostaram do treinamento e agora aguardam pelo novo comandante – Cuca é o mais cotado e já negocia com a diretoria.

Eliminado do Campeonato Paulista para a Ponte Preta, o Santos voltará a campo para enfrentar o Red Bull Bragantino no domingo, às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela primeira rodada do Brasileirão.