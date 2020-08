Telejornal da Globo usa frase de Pabllo Vittar em reportagem e viraliza

A Globo está cada vez mais dinâmica em suas reportagens e surpreendeu a todos ao colocar a letra de Pabllo Vittar entre os caracteres de uma reportagem no Rio de Janeiro.

Na ocasião, o RJTV falava sobre o frio que os cabofrienses enfrentaram na última sexta-feira (21) e aproveitaram a música “Rajadão”, da drag queen, para ilustrar a chamada.

“Levanta a mão pro alto e sente o rajadão”, dizia o GC (Gerador de Caracteres), que repercutiu imediatamente, dividindo opiniões entre os telespectadores.

“Já sabemos que o editor é fã de Pabllo Vittar”, comentou um. “Achei forçado? Achei! Mas não julgo”, opinou outra pessoa. “Na matéria teve trecho da musica e tudo”, revelou mais uma.

Apesar disso, nem tudo são flores na vida dos jornalistas da Globo. Em São Paulo, por exemplo, um homem invadiu uma entrada ao vivo do SP1, na última quinta-feira (20).

A repórter acabou sendo atrapalhada pelo invasor – que soltou gritos de “Dória lixo” – e não conseguiu terminar a notícia que estava passando.

Direto de Osasco, Sabina Simonato noticiava sobre a movimentação na cidade e as mudanças de fases que envolvem a reabertura do comércio pelo Governo do Estado e foi interrompida.

Enquanto a jornalista explicava o assunto, um homem surgiu com uma máscara de emojis de fezes e o nome Dória tentava aparecer na câmera. Ele ainda apontava para o acessório. Sabina chegou a olhar o rapaz, mas preferiu continuar.

“Aqui no Centro, por exemplo, você vê ali as lojas funcionando, como se estivessem na fase…“, disse a repórter, que perdeu a concentração e não conseguiu terminar, após os gritos do homem contra o governador de SP.

“Desculpa, tem um pessoal aqui falando, Tralli”, completou Sabina Simonato, que teve seu link cortado pela Globo.

Confira: