Tem Live Solidária em Penedo neste sábado (22)

Quem está realizando uma live solidária neste sábado, 22 de agosto, a partir das 20h30 é o cantor Zé Arthur. A transmissão ocorrerá no canal oficial do Youtube do cantor e contará com a apresentação do Pingo e participação especial de Mariana Moreira.

Essa live tem o intuito de arrecadar doações para o projeto Jovens Missionários da Caridade – JMC.

Para assistir bastar clicar na tela abaixo ou ver direto do Youtube:

