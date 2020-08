O Palmeiras venceu a Ponte Preta neste domingo, no Allianz Parque, por 1 a 0, e se classificou à final do Campeonato Paulista.

O adversário alviverde será o seu maior rival, o Corinthians. No duelo mais recente entre eles, no fim de julho, logo na volta do futebol paulista, o Timão venceu por 1 a 0 em Itaquera.

Vanderlei Luxemburgo, técnico do Palmeiras, falou sobre a expectativa para a decisão, que acontece na quarta-feira, em Itaquera, e sábado, no Allianz.

“É uma história. Falei para os jogadores que tínhamos a possibilidade de chegar a mais uma final. Agora é um clássico, um adversário difícil, que vem tendo uma superioridade sobre o Palmeiras. Mas essas coisas acabam. Vamos trabalhar bem a equipe e nos preparar para uma decisão. Temos a proposta de sair da fila. Que ganhe a melhor equipe. Que tudo aconteça em uma normalidade”, disse Luxa, ao Premiere.

O Palmeiras venceu o Paulista pela última vez em 2008.