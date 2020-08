‘Temos que voltar ao trabalho’, diz Bolsonaro sobre auxílio emergencial

Presidente falou sobre auxílio emergencial e reiterou prorrogação até dezembro

Em transmissão no fim desta quinta-feira (27), o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) falou sobre o auxílio emergencial. Ele reiterou que a prorrogação acontecerá apenas até dezembro de 2020 e que o valor das novas parcelas será entre R$ 200 e R$ 600.

Mais uma vez, o presidente afirmou que não é possível manter as novas parcelas a R$ 600. Neste valor, o custo mensal do auxílio é de R$ 50 bilhões. Ainda assim, Bolsonaro afirmou que as parcelas de R$ 200, valor defendido por Paulo Guedes, ministro da Economia, são insuficientes.

De acordo com Bolsonaro, o dinheiro para ajudar os trabalhadores vulneráveis durante a pandemia do novo coronavírus “não é nosso”. Ele afirma que esse gasto acaba levando o Brasil ao endividamento. “Temos que voltar ao trabalho”, afirmou o presidente.

Segundo o presidente, se os R$ 50 bilhões utilizados para pagar trabalhadores vulneráveis fossem repassados para o Ministério da Infraestrutura, o valore resolveria quase todos “os grandes problemas” de infraestrutura do Brasil. Bolsonaro afirmou que o orçamento para o Ministério de Infraestrutura em 2021 é de R$ 8 bilhões.

Também na noite de quinta (27), foi anunciado pelo G1 que o governo definiu que as novas parcelas do auxílio serão de R$ 300. O anúncio oficial deve ser feito ainda nesta sexta-feira (28). Entretanto, o Renda Brasil não deve ser lançado por enquanto.