Tenet terá música original do rapper Travis Scott na trilha sonora

Num lançamento de arte de capa realizado na noite desta terça-feira (18), foi revelado mais um dos segredos do filme Tenet, do premiado diretor Christopher Nolan. A canção “The Plan”, do rapper texano Travis Scott, estará na trilha sonora da produção, que está sendo vista como a promessa de recuperação financeira dos cinemas após a pandemia.

A música “The Plan” é a primeira participação de Scott no mundo do cinema. Composta em parceria com Oscar Ludwig Göransson, autor das trilhas de Pantera Negra e The Mandalorian, a canção de hip-hop será exibida pela primeira vez na próxima sexta-feira (21), durante a apresentação da NBA no canal TNT.

Veja o anúncio:

Numa entrevista ao site da revista GQ, Nolan encheu a bola de Travis Scott, afirmando que a “voz do seis vezes indicado ao Grammy” se tornou a peça final de um quebra-cabeça de um ano. As percepções do rapper sobre o mecanismo narrativo que ele e Ludwig Göransson estavam construindo, foram, segundo Nolan, “imediatas, perspicazes e profundas”.

Scott, por sua vez, foi um dos poucos escolhidos para assistir ao filme, e fez um pequeno review de admiração: “Não consigo nem explicar. Você literalmente deve assistir. Está pegando fogo”.

O filme Tenet teve sua estreia adiada no Brasil devido à pandemia de covid-19, que fechou as salas de exibição em todo o país. Estima-se, agora, que o lançamento ocorra em 24 de setembro de 2020.