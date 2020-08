Tesla Cybertruck pode ganhar versão menor de uso urbano, diz Musk

O CEO da Tesla, Elon Musk, confirmou em seu perfil no Twitter que a montadora pode lançar uma versão menor da Cybertruck, o veículo de alto desempenho, design minimalista e alta resistência da marca.

A informação veio a partir de uma resposta a um questionamento na rede social. Um seguidor pediu uma “versão menor” do veículo, para uso mais casual no lugar de um Tesla Model Y. “Eu quero um Cybertruck. Nem que seja só uma versão europeia menor”, afirma.

“Muito provável futuramente”, respondeu Musk,

Highly likely down the road

— Elon Musk (@elonmusk) August 4, 2020