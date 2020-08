Thaeme faz vídeo com a filha e fãs imaginam nova gravidez

Thaeme Mariôto, da dupla sertaneja com Thiago, se casou com Fábio Elias em 2015 e há 15 meses teve uma filha com ele, a pequena Liz. A cantora fez um vídeo divertido com o marido e aguçou a imaginação de seus fãs.

A loira usou pela primeira fez o Reels, nova ferramenta de vídeos curtos do Instagram, e dançou ao som de CONFIRA, Com Vocês Eu. Thaeme chamou a atenção inicialmente ao usar uma roupa tie dye, que tem virado uma verdadeira febre entre famosas.

Na sequência, a artista surgiu com uma barriga falsa e em seguida brota a filha a seu lado, que encantou com sua fofura ao aparecer dançando. Os primeiros instantes do vídeo fizeram, por alguns segundos, os internautas imaginarem que ela estava grávida novamente.

Na legenda da publicação do Instagram, feita no fim da tarde de terça-feira (4), Thaeme Mariôto fez piada sobre as dificuldades de uma gravidez: “Fácil se tudo se resolvesse em 15 segundos, né?“. Por fim, a famosa tratou de esclarecer que não está esperando mais outro bebê: “Todo mundo pensando que tô grávida, não era a intenção, sorry [desculpa]“.

Andressa Suita, esposa de Gusttavo Lima, confirmou que teve a mesma impressão: “Gente, achei que era mais um baby“. Acertando em sua afirmação, uma fã da cantora disparou: “Aposto que não foi só eu que achou que vinha mais neném“. Sandy foi só elogios: “Ah, que lindeza“. Thaeme até pensa em aumentar a família, mas já explicou que não será por agora, devido à pandemia do novo coronavírus.

Confira: