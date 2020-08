Thaila Ayala avalia casamento com Renato Góes e faz delação apaixonada

Casada há menos de um ano com Renato Góes, Thaila Ayala, que teve sua convivência com o marido muito mais intensificada por causa da pandemia do coronavírus, abriu o jogo sobre a relação dos dois.

“Com a pandemia, passamos a conviver 24 horas por dia”, relatou a modelo, que revelou o que mais curte na vida a dois: “Gosto do companheirismo, da parceria”.

“Ter uma pessoa do lado que confio, com quem posso dividir tudo, traz uma leveza aos meus dias, mesmo que estejamos atravessando esse momento tão incerto e difícil“, completou.

Quando questionada sobre o que gosta de fazer ao lado de Renato, Ayala ficou derretida: “Curto fazer tudo ao lado dele, é difícil escolher uma coisa só. Eu amo cinema, ver filmes séries… Então, vou dizer que dividir isso com ele é uma das coisas que mais gosto de fazer”.

Apaixonada, a artista revelou o que mais admira no esposo: “O que mais admiro é o valor da família para ele, como ele é com a família, o que significa a família para ele”.

Ainda na conversa, Thaila Ayala abriu o jogo sobre o plano do casal de ter filhos: “Pensamos sobre isso sim, mas não temos uma data ainda”.