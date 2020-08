Thaila Ayala surpreende ao mostrar tatuagem em local escondido

Thaila Ayala surpreendeu a todos ao revelar uma tatuagem num local inusitado e bem escondido. Numa imagem publicada no Instagram, a atriz exibiu a palavra More (mais, em tradução livre do inglês), na parte interna dos lábios.

Nos comentários não faltaram elogios à atitude corajosa da esposa de Renato Góes. “Louca para fazer uma assim, só não sei se dói muito“, revelou uma admiradora. “Atitude de sobra“, reconheceu outra. “Que mulher maravilhosa“, elogiou uma terceira.

As mudanças de visual da atriz têm sido constantes ao longo de toda a sua carreira e se intensificaram ainda mais durante a quarentena. Além de já ter aparecido com os cabelos super coloridos, há poucos dias ela deixou a web em polvorosa ao mostrar seu novo cabelão, que agora é acompanhado por franjinhas.

“Novo personagem! Novo cabelo!“, disse ela na legenda em referência ao seu próximo papel, no filme Moscow. Nos comentários, como não poderia deixar de ser, ela recebeu uma série de elogios pelo novo look.

“Maravilhosa , tu é muito linda mulher“, elogiou uma moça. “Linda! Parece uma boneca“, comparou um rapaz. “Também aderi a franja“, confessou uma terceira.

Porém nem tudo tem sido flores para Thaila nos últimos meses. Em junho ela anunciou a criação de uma marca de roupas que gerou muita polêmica. A famosa foi acusada de romantizar a pandemia com seu novo empreendedorismo que se chamava Vírus 2020.

Diante da situação, ela recorreu às redes para fazer um pedido de perdão aos fãs. A atriz, diante dos inúmeros ataques que recebeu devido ao fato de ter criado uma linha de roupas inspirada na pandemia de coronavírus, decidiu se redimir.

“Estou acompanhando toda repercussão sobre o lançamento de AMAR.CA – já mudamos o nome. E quero pedir desculpa a todos vocês que apontaram as incongruências. Nunca quis romantizar a pandemia”, declarou, na ocasião.