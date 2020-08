Thais Fersoza e Michel Teló confirmam mudança para nova cidade

Thais Fersoza e Michel Teló são casados desde 2014 e tiveram dois filhos juntos: Teodoro (3) e Melinda (4). Os dois moram em São Paulo há tempos, mas a atriz surpreendeu seus fãs ao anunciar que ela e o marido irão morar em outro estado.

“Confesso que estou precisando de mais dias assim… Muita gente me perguntando se estou de mudança. Estamos mais ou menos de mudança [risos]. Já já vamos pro RJ! Desde q começou a pandemia estamos na nossa casa em SP… Precisamente desde a segunda semana de Março”, começou Thais, introduzindo o assunto em post que fez em seu Instagram, na tarde de terça-feira (18).

A esposa de Teló explicou que a família irá se mudar para o Rio de Janeiro devido a iminência da estreia do The Voice Brasil, onde o marido é técnico: “Agora vamos passar 5 meses em solo carioca! Vai ser muito importante pra nós… Para mim então, muitíssimo! Preciso dar uma renovada! E o Sol, a luz, a energia do RJ sempre me faz muito bem! Mas a verdade é que estamos indo pra lá, para mais uma temporada do The Voice Brasil. Uhuuul! Eu amo esse programa”.

Depois de esclarecer que a mudança é temporária, Thais Fersoza mostrou o lado positivo da atitude e já declarou torcida para Michel Teló, que fez cinco candidatos ganharem no programa musical da Globo: “E além de tudo me dá essa oportunidade incrível de passar uns dias em família na minha terrinha. É isso! Mudança não oficial, temporária, mas muito bem-vinda e na hora certa! Vem que vem RJ! Vem q vem TVB! Já pensou se o marido é hexa? JESUS [risos]! Já na torcida”.

Na manhã da quarta-feira (19), a atriz foi fotografada pela primogênita e desabafou sobre a falta de tempo: “Ficar quietinha um pouco, ouvir seus pensamentos e ainda conseguir esse registro… Minha princesa muito observadora sempre… E esse tem sido um dos maiores desafios,no corre do dia a dia, achar uns momentinhos pra ficar assim, de boa… E vamo que vamo! A gente vai ajustando, adaptando e encaixando”.

Confira: