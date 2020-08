Thais Fersoza fala de “malabarismos” para ter momentos íntimos com Michel Teló

Depois de alguns conflitos — inclusive públicos — em sua vida amorosa, Thais Fersoza se casou com Michel Teló em 2014, teve dois filhos com ele e o casamento vai de bom à melhor. No entanto, por ter Melinda (4) e Teodoro (3) em casa, momentos íntimos do casal tornam-se menos frequentes.

A atriz aborda, direta e indiretamente, sobre o assunto em seu canal de vídeos do YouTube. Em entrevista à Patrícia Kogut, Thais também citou essa nova vertente de apresentadora.

“O canal começou com a maternidade e eu ampliei conforme as crianças foram crescendo. Tenho feito cada vez mais entrevistas. Na quarentena, demos um jeito de continuar gravando remotamente. O projeto cresceu muito e estou feliz. Acho que não preciso deixar de ser uma coisa para ser outra. Sou atriz por essência, mas vim me reinventando”, comentou a famosa.

Sobre sua rotina familiar, a esposa de Michel Teló explicou o quanto ela tem sido atribulada: “Quando o dia começa, a gente brinca aqui em casa e fala: ‘Valendo’. É uma gincana diária entre comida, casa, roupas, filhos, casamento, nós mesmos, trabalho… Enfim, é uma loucura“.

Apesar do corre-corre, a atriz exaltou o marido e explicou como consegue ordenar tudo isso: “Mas sempre acho muito importante respeitarmos o espaço um do outro. Tem que ter o momento sozinha, tem que ter o momento do casal, tem que ter o momento dos filhos etc. A gente estipulou rotinas. Quando fizemos isso, a coisa funcionou e ficou redondinha. Para isso funcionar é fundamental que você tenha um mega parceiro do lado, uma pessoa bacana que joga junto. Às vezes terminamos o dia exaustos? Sim. Mas é uma questão de priorizar“.

Sobre os momentos mais íntimos com o cantor, Thais Fersoza listou seus “malabarismos”: “Temos tentando manter sempre o hábito de jantarmos juntos. Na quarentena, começamos a colocar as crianças para dormir um pouquinho mais cedo, meia hora mais ou menos, e com isso ganhamos um tempinho à noite para ficarmos juntos, sem aquela coisa de ser 11 da noite e já estarmos arrasados. Aí comemos com calma, preparamos nossa jantinha gostosa“.

Por fim, a famosa exaltou a parceria com Michel Teló nessas ocasiões em que ficam juntos e naquelas em que se isolam: “Tem dia em que bebemos nosso vinho, assistimos a séries e filmes e fazemos o que a gente tem costume de fazer. Tem sido muito importante isso. Para se manter 24 horas dentro de uma casa, tem que ter muito respeito. Pela individualidade e pelos limites do outro. Tem que tentar entender quando o outro está precisando ficar quietinho ou está sobrecarregado“.

