Thais Fersoza responde pergunta indiscreta sobre sexo com Michel Teló

Thais Fersoza se casou com Michel Teló em 2014 e teve dois filhos com ele: Melinda (4) e Teodoro (3). Morando juntos com duas crianças e em meio à quarentena, o casal enfrenta desafios para manter a intimidade e momentos a sós.

“Por aqui a gente faz assim, brincamos muito e liberamos um tempinho a tarde pro desenho, que é exatamente quando conseguimos malhar e cuidar da nossa saúde, do nosso corpo e da nossa mente! Dar aquela liberada de energia! E ao mesmo tempo ficamos de olho neles, interagindo… Esse é um dos mtos ajustes que fomos fazendo na quarentena pra que as coisas funcionassem”, declarou a atriz, em selfie que mostrou a própria casa com o marido ao fundo.

Depois que Thais explicou que ela e Teló se ajudam muito nas tarefas domésticas, uma seguidora para lá de ousada perguntou na lata: “Que horas trepam?”. Apesar do questionamento íntimo, a esposa do cantor não se intimidou: “Às vezes quando acordamos (uma delícia pela manhã), às vezes à tarde, quando as crianças pegam no sono (é raro dormirem à tarde… Mas às vezes acontece”.

Finalizando as revelações, Thais Fersoza falou até de lugares onde faz sexo com Michel Teló: “Às vezes à noite em um banho de banheira, ou na cama mesmo antes de dormir, depois de jantar, bater papo… Gosto demais amar, ser amada… Uma benção de Deus”.

Muitos internautas exaltaram a naturalidade da famosa ao falar do assunto, mas outros criticaram aquela que fez a pergunta. “Ainda bem que a Tata levou na esportiva, né? A noção desse povo passou longe e a promiscuidade tá estampada na testa”, disse um deles.

Confira: