Thammy Miranda assusta ao aparecer com machucados no rosto após procedimento

Thammy Miranda assustou seus fãs ao compartilhar vídeos no Instagram. Isso porque, nas imagens, o famoso deixou aparente alguns machucados na parte inferior dos seus olhos. Eles ficaram visíveis mesmo com a máscara de proteção.

Em seguida, então, o pai do Bento compartilhou mais vídeos nos Stories para esclarecer as marcas no rosto. “Ontem eu fui no Rodolpho Torres, o mestre das olheiras. Eu já fiz as minhas olheiras com ele e a gente fez uns retoques ontem”, iniciou o artista.

“Fica assim, machucadinho mesmo, faz parte, é normal. Uns 3 dias fica assim”, explicou Thammy Miranda, tranquilizando os seus seguidores.

O empresário também prometeu mostrar os resultados assim que cicatrizar completamente: “Depois vou postar para vocês, na hora que sair a casquinha, esse machucadinho, eu vou postar para vocês como ficou”.

Recentemente, o filho de Gretchen revela que ainda não sabe se terá um novo filho. Andressa Ferreira, no entanto, garantiu que pensa em mais um herdeiro.

A famosa apareceu gravando em carro pilotado por Thammy e confessou inclusive o nome que escolheu: “Com certeza a gente ainda vai ter a Manu“. “No Bento, a gente não escolheu o sexo porque queria que viesse o que Deus quisesse. Mas como vai ser o segundo e a gente tem a opção de escolher, vai ser uma menininha“, continuou ela.