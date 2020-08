Thammy Miranda chora com recado da esposa e ouve desabafo especial de Gretchen

Após duas semanas com seu nome em meio à polêmicas, Thammy Miranda participou do programa Eliana, do SBT, neste domingo (9), e recebeu homenagens pelo Dia dos Pais. O pai do pequeno Bento chegou a se emocionar com recados da mãe, Gretchen, e da esposa, Andressa Ferreira.

“Queria poder ter conhecido um homem como o Thammy para ter tido o meu primeiro filho com esse homem. Acho que seria uma mulher e mãe realizadíssima, pois teria um homem do meu lado, que iria assumir meu filho, estaria em todos os momentos, ia me suprir financeiramente. Poderia amamentar ele em paz, sem precisar estar carregando meus filhos para dentro dos shows”, afirmou a dançarina.

Por videoconferência, Gretchen ainda garantiu os risos de Eliana: “Queria ter tido a oportunidade de ter um Thammy do meu lado. Na verdade, um não, sete, porque aí eu teria sete Thammys para cuidar dos meus sete filhos”.

A famosa também lembrou da fase de Thammy Miranda antes de ser pai. “Ele é o [filho] mais velho, mas sempre foi muito desligado. Então, quando eu vejo ele muito marido, cuidando da mulher o tempo todo, sendo companheiro todos os momentos”, disse ela.

“Era assim que eu gostaria que meus filhos fossem com as suas esposas. Depois que o Bento nasceu, o cuidado que ele tem, o tanto que ele participa da criação, em todos os detalhes”, completou a eterna Rainha do Bumbum.

Em seguida, Andressa Ferreira foi só elogios ao paizão e o ator chorou ao agradecer: “Toda a garra que eu tenho é dela. Ela me dá muita força. Ela me ajuda a aguentar tudo isso. “Eu ser assim é uma condição minha. E, no caso dela, ela escolheu passar isso comigo. Se eu sou guerreiro ela é mil vezes mais”.

Em relação à polêmica em torno da campanha da Natura, Thammy se defendeu: “Se eu não represento você que está me assistindo, eu entendo. Não tem problema nenhum eu não te representar. Existem outras pessoas que vão te representar, mas existe um nicho de pessoas que eu represento. Eu não poderia me abster, fingir que não é comigo. É uma responsabilidade muito grande representar essas pessoas”.

“Não tô aqui para dizer que sou o melhor pai do mundo, cada um é um ser único. Eu não sou nem melhor, nem pior do que ninguém, do que pai nenhum. Eu só sou o pai que acredito que todos deveriam ser, que é você dar amor, carinho, educação e atenção. Nem quero representar o pai perfeito, não é essa a minha intenção”, completou.