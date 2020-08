Thammy Miranda desabafa sobre preconceito e faz delação sobre Glória Perez

Após ser muito falado, criticado e defendido por causa campanha de Dia dos Pais que protagonizou, Thammy Miranda falou sobre como o convite foi feito e como encarou toda essa situação inesperada.

“Eu não imaginava que ia acontecer tudo isso. Eu não fazia a mínima ideia que ia acontecer tudo isso. Para mim ia ser mais uma ação, como muitas outras que eu faço. É óbvio que eu sabia que iam surgir memes, piadinhas, mas esse boom todo, eu acho que nem eu e nem a Natura imaginávamos”, afirmou o ator, em entrevista à coluna de Leo Dias, do Metrópoles.

Sobre os ataques preconceituosos, Miranda opinou: “As pessoas que se incomodam são pessoas que têm problemas com elas mesmas. As pessoas só colocam pra fora aquilo que elas têm dentro delas. Se você é uma pessoa completamente de bem com você mesmo, você não precisa ser trans para apoiar um trans, você não precisa ser negro para apoiar um negro. Quando você tem empatia pelo próximo, quando você não tem problema com você mesmo, fica muito fácil, fica muito leve, não tem porque se incomodar“.

“Eu não te represento, ok. Existem outros que vão te representar e acabou. Não precisa desse boom todo. O Thammy representa alguém e você não tem o direito de não querer que o Thammy apareça. Você imagina a importância que é ter um super-herói negro para uma criança negra ver que parece com ela”, analisou o filho de Gretchen.

Apesar dos comentários ofensivos que recebeu, o pai de Bento não se abalou: “De fato, eu não senti nada. Eu estou muito bem. Eu estou livre, leve e solto. Sabe por quê? Porque eu não me permiti ver nada disso. Eu não li nenhum comentário negativo. Então, eu estou muito bem. Eu não me senti agredido”.

“É óbvio que pela representatividade você se sente agredido, mas eu não me senti abalado de ler algo e ter aquela dor que parece que dói no estômago. E proibi a Andressa ler também. A gente não vai se permitir passar por isso. Essas pessoas não vão conseguir agredir a gente. Tanto que eu fiz um vídeo falando sobre isso. Se a sua intenção é me agredir, você não está conseguindo êxito“, garantiu.

Ainda na conversa, Thammy Miranda, que teve que lidar com preconceito no meio artístico antes, respondeu que muita gente já virou a cara para ele, mas que a situação mudou após seu personagem na novela Salve Jorge de Glória Perez. “Depois que eu fiz a novela, então, é que ninguém vira a cara mais”, contou. “A Glória Perez foi um divisor de águas na minha vida. Eu sou muito grato a ela, muito grato mesmo”, confessou.