Thammy Miranda entra em partido de Direita e é detonado pela Esquerda

Apoiador de minorias e transexual, Thammy Miranda surpreendeu a todos ao anunciar sua candidatura ao cargo de vereador da cidade de São Paulo (SP) pelo Partido Liberal (PL).

Trata-se da mesma sigla de políticos como Tiririca e o pastor Magno Malta, mas a aderência do filho de Gretchen acabou causando polêmica, por tratar-se de um partido de Direita.

Nesse caso, a maioria dos eleitores e candidatos são conservadores e a atitude de Thammy acabou gerando controvérsias, principalmente depois de uma entrevista à BBC News Brasil.

Questionado sobre a atitude, sua resposta foi: “Sou muito temente a Deus e acredito que ele não faz nada em vão. Se vim como vim ao mundo, com certeza eu tenho uma missão.”

“Dentro desse partido eu fundei o núcleo de diversidade. Na esquerda já se fala sobre isso, já entendem sobre isso. Na direita não e é lá que a gente tem que conquistar o nosso espaço”, disparou.

“Minha militância é desde a hora que eu acordo. As pessoas me conhecem. Quando vou a um restaurante e as pessoas ficam vendo em que banheiro vou entrar eu já estou militando”, disse ainda.

Nas redes sociais, muitos acreditam que ele está sendo usado. “Ele nunca escondeu que é de direita. Acho que essa desculpa de ‘trazer diversidade pra direita’ não cola. Vão usar ele de trofeuzinho pra dar um ar progressista”, disparou uma pessoa.

“Soa como ingratidão, porque durante os ataques que ele sofreu dos conservadores reacionários da direita, a classe LGBT o defendeu piamente”, lamentou outra.

“Coitado do Thammy, queria que ele tivesse uma visão bem mais ampliada da realidade, sendo quem é, se associar a direita em um momento político como esse é praticamente acabar com a própria vida. Ele precisa de uma educação política maior, antes de se posicionar dessa forma…”, refletiu mais uma.