Thammy Miranda entra na Justiça contra Silas Malafaia após boicote preconceituoso

O boicote à Natura proposto por Silas Malafaia por causa da participação de Thammy Miranda na campanha de Dia dos Pais da marca vai custar caro ao pastor, que repudiou a atitude da empresa.

Em conversa com a coluna de Leo Dias, do Metrópoles, o ator afirmou não vai deixar a situação ficar por isso mesmo. Querendo justiça, Miranda vai entrar com um processo contra Malafaia.

“O que ele fez é crime e a gente não pode mais deixar passar impune. Esse crime, que ele vem cometendo há um bom tempo e ninguém faz nada, mata milhares de pessoas“, disparou o filho de Gretchen.

Segundo Thammy, a medida não está sendo tomada apenas por causa do que ele foi exposto, mas também como uma forma de tentar que, no futuro, a comunidade LGBTQIA+ não sofra desse preconceito.

“É um legado que quero deixar. Que mais para frente, outras gerações não passem pelo que a gente está passando hoje. Eu hoje vou sofrer as consequências de estar lutando por isso, mas outras pessoas não vão passar por isso. Meu filho não vai passar por isso“, afirmou.