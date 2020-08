Thammy Miranda fala sobre educação do filho e revela o que o fortalece

Alvo de críticas durante a semana por protagonizar a campanha de Dia dos Pais da Natura, Thammy Miranda, que é pai de Bento, segue fazendo o seu papel muito bem, principalmente no quesito educação.

Em conversa com a coluna de Leo Dias, do Metrópoles, o ator afirmou que fica preocupado de no futuro o filho vir a sofrer ataques como os enfrentados por ele atualmente. “Uma coisa é a educação que eu vou dar para o meu filho aqui dentro de casa e o polimento que ele vai ter aqui dentro. Outra coisa é que eu tenho que preparar meu filho para uma guerra, digamos assim”.

“Eu tenho que preparar meu filho para viver no mundo, ele vai ter que encarar o mundo lá fora. Então, é óbvio que eu fico preocupado e é isso que me dá mais força, mais garra, mais coragem e mais vontade de lutar agora para a gente ter um mundo melhor, para que quando ele cresça a gente consiga ir diminuindo isso cada vez mais“, afirmou.

Em outro ponto da conversa, Thammy foi questionado se preferia que o filho fosse hétero para não sofrer os preconceitos da sociedade: “Não, eu prefiro que ele não seja mau caráter. Eu tenho muita preocupação dele ser um cara mau caráter. Eu não sei realmente se a formação do ser humano é somente a educação que a gente dá ou se já vem alguma coisa de genética. De fato, eu não sei“.

“Mas eu tenho muito medo dele ser um cara mau caráter. Fora isso, eu não tenho medo de nada. Eu estou com ele para o que der e vier. Ele não está sozinho. Nós vamos de dupla para enfrentar esse mundo todo, de peito aberto. Eu vou na frente dele arrebentando tudo e todo mundo igual um trator“, garantiu o paizão.