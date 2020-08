Thammy Miranda ironiza críticas e diz que “não tem saco”

Thammy Miranda tem recebido uma enxurrada de ataques e críticas nas redes sociais nas últimas semanas. O motivo? A divulgação da informação de que ele fará parte da campanha de Dia dos Pais da Natura. O ator, então, voltou a falar sobre o assunto.

Ele garantiu que não se deixou afetar, pois “não tem saco” para ler comentários negativos na internet. “Desse turbilhão de coisas que aconteceu, eu só li as mensagens boas e só vi a galera na internet publicando coisas bacanas. As ruins eu não li nenhuma”, disse o filho de Gretchen no Papo de Segunda, do GNT.

“Tem uma equipe que filtra para mim, então não leio mesmo, e quando escapa alguma coisa que leio e vejo que é ruim, eu mesmo apago e bloqueio a pessoa”, comentou o empresário.

O artista ainda desabafou: “Eu não me permito entrar nessa vibração ruim. Não me permito sentir coisas ruins e também não permito que ninguém aqui em casa leia [os comentários negativos]. Então, a gente não sofreu”.

Thammy Miranda aparece na campanha cuidando e brincando com o seu filho Bento, de quase 7 meses de idade. As críticas aconteceram por parte de conservadores que reclamaram da figura paterna ter sido representada por um homem transgênero.

O pastor Silas Malafaia foi um dos que pediu boicote à marca: “Vamos boicotar a Natura. Coloca uma mulher para fazer papel de homem no Dia dos Pais. Uma afronta aos valores cristãos”.