Thammy Miranda posa com a família e desabafa sobre preconceito

Quem tem acompanhado frequentemente as redes sociais, muito provavelmente sabe da extensa polêmica pela campanha de Dia dos Pais estrelada por Thammy Miranda. O alvo desses ataques ostentou um clique familiar e falou brevemente sobre tudo.

O filho de Gretchen apareceu em seu perfil do Instagram no meio da tarde do último domingo (2) e compartilhou uma foto do momento em que curtia a piscina da própria casa com Andressa Ferreira — com quem é casado — e o filho dos dois, Bento.

“Deus não une vidas, une propósitos! É as mãos de Deus conduzindo pra que próximas gerações não sofram tanto preconceito! Nada nos abala, apenas nos faz mais fortes e corajosos“, disse Thammy, passando uma mensagem otimista e dando uma lição de moral em seus haters.

Além das mais de 240 mil curtidas na rede social, a publicação recebeu comentários diversos. O modelo Mateus Verdelho deixou sua mensagem: “Deus abençoe vocês, família“. Outro seguidor ficou encantado com o registro: “Que família maravilhosa!!! Sem palavras pra esse amor todo“.

Vale citar que Thammy Miranda sofreu ataques transfóbicos, inclusive de famosos como Silas Malafaia e Carlos Vereza, que condenaram o fato de um homem transexual ser chamado de pai. Outras personalidades vieram à público defender o protagonista dessa polêmica, como Xuxa Meneghel e Tuca Andrada.

Confira: