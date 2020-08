Thammy Miranda reage após críticas por participar de campanha de Dia dos Pais

Thammy Miranda conversou abertamente com Bruno Gagliasso após os inúmeros ataques que sofreu por ter sido anunciado como parte da campanha de Dia dos Pais da Natura. Em resposta aos seus críticos, o filho de Gretchen afirmou que “não quer representá-los“.

“Claro que [a repercussão da campanha] teve a parte ruim, pelos comentários que existiram. Confesso que não li. Acredito que, ao tentarem boicotar, o tiro saiu pela culatra porque deram toda a visibilidade que a gente merece e precisa. Tomou uma proporção gigantesca, quando nem era para ser tudo isso“, observou.

Thammy apontou que “era apenas mais um influencer representando pessoas que se sentem representadas” por ele. “Se você não se sente representada por mim, tinha mais 15. Essas pessoas que falaram tudo isso não eram para se sentirem representadas por mim. Eu não gostaria de representá-las“, argumentou.

Casado com Andressa Ferreira, Thammy disse que a chegada do filho, Bento, de 7 meses, mudou por completo sua vida. “Acho que é uma evolução ser pai. A cada minuto que olho para a cara do Bento, quero me tornar uma pessoa melhor para ser uma referência para ele de coisas legais, coisas bacanas“, apontou.

Entre vários ataques, um deles veio direto da Rede Brasil. O apresentador Kleber Leite disse que “Deus criou Adão e Eva e não criou Adão e Ivo“. Em meio aos comentários, o âncora disse que o ator “não teve um filho“, mas “pegou uma criança para criar“.

Confira: