Thammy Miranda surpreende em seu 1º Dia dos Pais após polêmica

Thammy Miranda deixou seus seguidores surpresos ao ter seu primeiro Dia dos Pais ao lado do filho Bento, após toda a polêmica envolvendo a campanha da Natura, da qual ele foi um dos protagonistas.

Homem transexual, o filho de Gretchen defendeu a data especial e afirmou que tem todo o direito de comemorar, porque “não é o dia do pinto“. Em desabafo, o ator questionou o motivo das pessoas não aceitarem sua existência.

“Existe um nicho que eu represento e qual é o problema de existir essa representatividade? O que está em questão não é o dia do pinto. Não é o seu órgão genital que está em questão e sim a representatividade de ser um pai, e isso eu sou para o meu filho“, declarou.

“Bento ainda é muito pequeno e nem entende direito o que está acontecendo, mas só a sensação de ter o Bento do meu lado é maravilhosa“, completou, arrancando elogios dos seguidores mais conscientes.

“É dia do amor, cuidado, dedicação e isso esse pai tem e muito“, afirmou um fã. “Mais homem e pai do que muitos por aí!“, decretou mais um. “Exatamente, pai da amor e não r*lada“, alertou outro internauta.

Alguns, porém, seguiram com as piadinhas de mal gosto e deboches. “Pai só na cabeça dela mesmo, mas tudo bem“, disparou um. “Mas pai tem pinto“, retrucou outra. “Até onde eu sei, pai é um título dado a homens“, mais uma.

Neste mesmo domingo, Thammy foi o convidado do programa Eliana, do SBT, e repercutiu ainda mais com as publicações em suas redes sociais.

Confira: