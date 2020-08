Thaynara OG e Gustavo Mioto terminam namoro e famosa desabafa

Thaynara OG e Gustavo Mioto decidiram colocar um ponto final mais uma vez no namoro. Em comunicado, a assessoria de imprensa da digital influencer confirmou o término da relação.

“De fato não estamos mais juntos e acho que, assim como outros casais, damos algumas chances ao nosso relacionamento e, depois de tentar algumas vezes, chegamos ao ponto de reconhecer que a melhor decisão é cada um seguir o seu caminho”, decretou a famosa, em nota.

Thaynara OG ainda completou, garantindo que existe um respeito pelo sertanejo: “Respeito muito a história que vivi com ele. Além disso, tenho carinho e torcida por ele e por toda família que sempre me tratou bem. Vida que segue, agora quero focar na minha estreia de amanhã do TVZ e seguir novos projetos”.

Cabe lembrar que a pandemia, que provocou a quarentena, acabou complicando a vida do casal, que chegou a ficar separado por quatro meses. Por causa do isolamento social, eles ficaram afastados. Ela cumpriu a quarentena no Maranhão, enquanto ele, em São Paulo.

Inclusive, quando se reencontraram, a emoção deles tomou conta e foi exibida no Instagram. “Sumi, mas por um motivo nobre, encontrei o boyzão”, explicou a influencer, na época.

“Levei um tempinho para reconhecer, não lembrava mais como era o rosto”, brincou Thaynara, que estava na casa do namorado.