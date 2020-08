Thayse Teixeira provoca Bifão e leva invertida arrasadora

Thayse Teixeira e Bifão participaram de A Fazenda 2019 e estiveram em equipes diferentes, numa dinâmica da primeira fase do reality show da Record. A divisão também refletiu no lado de fora do confinamento rural, visto que elas se provocaram mais uma vez.

A Fazenda 2020 terá sua estreia no dia 8 de setembro e a produção do programa tem promovido uma votação, em etapas, para definir o “Maior Fazendeiro de Todos os Tempos”, colocando nomes marcantes para disputar a preferência dos internautas.

Thayse conseguiu a inacreditável façanha de vencer Gretchen, enquanto Bifão perdeu a disputa para Diego Grossi. Num post em que a ex-participante do De Férias Com o Ex pedia votos, a Musa do Cariri alfinetou: “A pior das piores”.

Um perfil no Instagram especializado em fofocas das celebridades repercutiu o comentário e Thayse tentou se justificar: “Me diga só aonde foi que eu menti?! Opinião é uma coisa que cada pessoa tem a sua. Você não precisa concordar comigo em tudo”.

Bifão não deixou barato e alfinetou a rival citando alguns de seus deméritos durante a participação no reality: “Não tem prêmio para quem não ganhou prova, não tem prêmio para quem não tomou muito banho, não tem prêmio para quem mentiu sobre punição”.

Confira: