The Batman: confira as principais referências do primeiro trailer

O diretor de The Batman, Matt Reeves, divulgou um primeiro teaser do filme durante o DC FanDome. O cineasta relembrou que apenas 25% da produção foi realizada antes que a equipe precisasse interrompê-la por causa da pandemia do novo coronavírus, mas pode mostrar como será o tom do longa.

Além disso, o primeiro vídeo está recheado de easter eggs e detalhes que podem passar batido em uma primeira olhada. Abaixo, apresentamos os principais detalhes e algumas referências que o trailer apresentou.

Charada

Edward NashtonFonte: Warner/Divulgação

O vídeo sugere que Edward Nashton (Paul Dano), o Charada, deve ser o principal vilão do filme. Novamente é importante lembrar que o que foi mostrado corresponde a apenas um quarto de The Batman, portanto, cenas importantes com outros vilões ainda devem ser gravadas.

Harvey Dent

Referência ao MaroniFonte: Warner/Divulgação

Logo no início, James Gordon (Jeffrey Wright), que ainda não é comissário, aparece em uma cena de crime, e é possível ver um jornal fazendo referência ao Salvatore Maroni. Ele é um dos principais mafiosos de Gotham e responsável por transformar Harvey Dent no vilão Duas-Caras.

Isso pode significar que Dent pode aparecer (ou ser mencionado) no filme. Também significa que Maroni está atuando na cidade. Como o filme irá mostrar o segundo ano de Bruce Wayne como Batman, Gotham ainda é uma cidade dominada pela corrupção e pela máfia, como foi confirmado por Reeves.

Corte das Corujas

Corte das Corujas?Fonte: Warner/Divulgação

Uma das charadas de Edward Nashton que aparecem no teaser, foi colocada em um envelope com uma imagem de uma coruja. Outra informação que o diretor já confirmou várias vezes é que neste filme ele irá se focar no Batman atuando como um detetive. A saga da Corte das Corujas explora esse lado, portanto, é possível que esta organização secreta faça parte do filme de alguma maneira.

Batman vilão

Lutando para ser aceitoFonte: Warner/Divulgação

Como o personagem ainda está no início da carreira, é possível ver que a polícia de Gotham ainda teme o personagem. Em uma cena, quando ele está escapando de um prédio, alguns policiais parecem estar atirando nele, em outro momento, ele precisa se libertar de um grupo de oficiais, enquanto que no começo do trailer, quando ele aparece atrás do Gordon na cena do crime, todos olham para ele com olhar de desconfiança.

Pinguim

Oswald CobblepotFonte: Warner/Divulgação

Matt Reeves confirmou que Oswald Cobblepot (Colin Farrell) é um criminoso em ascensão e que ainda não será conhecido como Pinguim. Embora o vídeo não revele muitas coisas sobre as intenções do personagem, é possível vê-lo em algumas cenas de perseguição, fugindo do Batman.

Coringa

Gangue do Coringa?Fonte: Warner/Divulgação

No final do trailer, o Batman aparece atacando um membro de uma gangue que pinta o rosto de branco e com a boca pintada de preto, formando um sorriso em alguns. Isso pode sugerir que o Coringa existe nesse universo, ou existiu — talvez em alguma conexão com o filme solo do personagem — e inspirou outras pessoas.

Matt Reeves afirmou o filme para falará sobre a origem dos vilões do Batman, portanto, é possível que existam muitas referências a personagens que estão começando a aparecer ou que já morreram.