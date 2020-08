The Batman: Dave Bautista não será Bane no novo filme do herói

Dave Bautista confirmou no último domingo (2) que fez testes para interpretar o vilão Bane em The Batman, mas não conseguiu o papel. O ator de Guardiões da Galáxia respondeu um fã no Twitter, que pedia à DC para que isso acontecesse, porém, Bautista afirmou que “Infelizmente, não vai acontecer. Me esforcei muito”.

Unfortunately it’s not. Tried my best??????? https://t.co/Dfn6UGzzlb — Person,Woman, Dave Bautista,Camera,TV (@DaveBautista) July 31, 2020

“Acabei de ler uma matéria especulando que Dave Bautista pode ou deve interpretar Bane no novo filme do Batman, com Robert Pattinson. Por favor, DC… Faça acontecer”, tweetou o fã.

O boato sobre uma possível participação de Bautista como Bane surgiu em dezembro de 2019, quando o ator publicou uma foto em frente ao estúdio da Warner Bros.. Na ocasião, ele afirmou que estava correndo atrás de um sonho. Desde então, começaram diversas especulações sobre qual personagem Bautista poderia interpretar.

Com a confirmação de que The Batman poderia ter o vilão Bane, fica mais forte a possibilidade de o diretor e roteirista Matt Reeves estar adaptando a saga O Longo Dia das Bruxas. Na trama, o Batman precisa capturar um vilão que ataca sempre nos feriados, e para isso, o herói interroga vários vilões famosos.

Até o momento, já foram confirmados no filme Mulher-Gato, Charada, Pinguim e Carmine Falcone. Eles serão interpretados por Zoë Kravitz, Paul Dano, Colin Farrell e John Turturro. Caso siga a história de O Longo Dia das Bruxas, o filme deverá apresentar o lado mais detetive do Batman, algo que vem sendo sugerido há algum tempo também.

The Batman conta ainda com Robert Pattinson no papel do Cavaleiro das Trevas, Jeffrey Wright como o Comissário Gordon e Andy Serkis como o mordomo Alfred. O filme tem estreia marcada para 1º de outubro de 2021.