The Batman: novo símbolo do herói deve estampar também produtos

The Batman, filme da DC estrelado por Robert Pattinson, é uma das produções mais aguardadas para 2021. Previsto para estrear em outubro, apenas pequenas revelações sobre o filme foram feitas até então, já causando grande alvoroço entre os fãs sobre possíveis mudanças no que conhecemos do super-herói, como o morcego que estampa o peitoral em seu novo uniforme.

Em uma imagem que circula pela internet, Batman apresentava um símbolo diferente do comum e novas informações liberadas deram a entender que os produtos do filme vão refletir essa mudança, indo além do cinema. Apesar de não ser confirmada, a notícia faz bastante sentido.

(Fonte: Warner/DC/Divulgação)Fonte: Warner Bros

Mais detalhes sobre a mudança em The Batman

Grandes revelações sobre The Batman devem ser feitas no DC FanDome, evento virtual que terá duração de 24 horas e deve celebrar a história da DC. De acordo com as informações vazadas, o novo símbolo do Batman deve estar em inúmeros produtos, desde luvas até pochetes, mostrando a nova fase do homem-morcego no cinema.

De acordo com o site Geeks WorldWide, o novo símbolo pode ter uma história por trás, sendo composto por pedaços da arma que matou os pais de Bruce Wayne, evento que marca a trajetória do super-herói.

Nas histórias em quadrinhos, Bruce chegou a derreter a arma para usá-la acima do peitoral como forma de defesa. Será que a história vai se repetir no cinema?

The Batman está previsto para estrear em outubro de 2021, protagonizado por Robert Pattinson no papel de Batman e Zoë Kravitz como a Mulher Gato.