The Boys: ator de X-Men se junta ao elenco da segunda temporada

O ator Shawn Ashmore foi confirmado no elenco da segunda temporada de The Boys, que faz primeira apresentação em 4 de setembro. Ele já está acostumado a viver o papel de super-herói: Ashmore interpretou Bobby Drake, o Homem de Gelo, nos filmes da franquia X-Men. Na série de TV, ele dará vida a Lamplighter, uma paródia do Lanterna Verde nos quadrinhos.

Lamplighter é descrito como um ex-astro e ex-membro da equipe que foi partiu em circunstâncias misteriosas. Ele acabou sendo substituído pela Luz-Estrela, interpretada na série por Erin Moriarty. Seus poderes estão atrelados a um cajado, que lhe fornece a pirocinese, sendo capaz de controlar o fogo.

Shawn Ashmore já participou de outras séries, como The Following e Conviction. “Haverá uma noção preconcebida de quem é esse personagem [Lamplighter] com base em suas ações e no que as pessoas falam sobre ele”, comenta o ator, que já acompanhava a série antes de assinar o contrato. Ele é mais uma adição ao elenco de The Boys, seguindo Aya Cash, que irá interpretar a Stormfront.

Os 3 primeiros episódios da nova temporada de The Boys irão estrear no Amazon Prime Video dia 4 de setembro, com novos episódios todas as sextas-feiras.

Shawn Ashmore interpretou o Homem de Gelo, em X-MenFonte: Fox