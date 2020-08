The Crown: 4ª temporada da série ganha trailer e data de estreia

A 4ª temporada de The Crown, da Netflix, ganhou um trailer e data de estreia: a série sobre a monarquia inglesa chega à plataforma de streaming em 15 de novembro de 2020. Após isso, já foi anunciado que a produção passará por um ano de hiatus, ou seja, a 5ª temporada só será exibida em 2022. Por isso, é preciso aproveitar esse lançamento, pois a continuação não chegará tão cedo.

No pequeno trailer liberado de The Crown 4ª temporada, vemos Olivia Colman como a imponente Rainha Elizabeth II. Em sua fala, a personagem comenta sobre como a monarquia inglesa não pode falhar, demonstrando o peso enfrentado pela Rainha já mostrado na série anteriormente.

Mais detalhes do trailer da 4ª temporada de The Crown

Além de Colman, vemos outros nomes do elenco de The Crown no trailer. Gillian Anderson, de Arquivo X, interpreta Margaret Thatcher, enquanto Emma Corin dá vida à Princesa Diana. Esta, posteriormente, é vista em seu vestido de casamento, pronta para selar o compromisso com o Príncipe Charles.

A ascensão de Thatcher ao cargo de primeira-ministra e a difícil relação entre Diana e Charles são alguns pontos a serem abordados na 4ª temporada de The Crown.

Posteriormente, Imelda Staunton será a sucessora de Colman no trono real britânico.