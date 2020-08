The Duchess: nova série de comédia da Netflix ganha trailer

The Duchess, comédia estrelada pela canadense Katherine Ryan, ganhou o primeiro trailer completo nesta segunda-feira (17). Série exclusiva da Netflix, a prévia foi divulgada no canal oficial da plataforma no YouTube.

Na trama da atração, uma mãe solteira de Londres deseja ter um segundo filho. Entretanto, ela tem o difícil desafio de encontrar o “pai perfeito” para a criança. Assim, surge o enredo da primeira temporada do programa.

Uma super artista nos bastidores

Além de ser protagonista, Katherine Ryan atuará como criadora, roteirista e produtora-executiva da série. De acordo com as primeiras informações, parte da história da comédia é inspirada na vida pessoal da própria artista.

Além disso, a atração reforça a parceria de longa data da atriz canadense com a Netflix. Anteriormente, ela estrelou dois shows de stand-up comedy exclusivos da plataforma – In Trouble (2017) e Glitter Room (2019).

Por fim, o elenco da nova série da comédia ainda tem os atores Rory Keenan (Peaky Blinders), Steen Raskopoulos, Michelle De Swart e a jovem Kate Bryne. The Duchess está prevista para estrear no dia 11 de setembro de 2020.