The Flash 7ª temporada: veja como será a saída do Homem Elástico

Imagem: The CW/Reprodução

A 7ª temporada de The Flash precisou ter seu planejamento reconfigurado depois da demissão de Hartley Sawyer, intérprete de Ralph Dibny, o Homem Elástico.

O ator foi removido do elenco da série após vários de seus tweets racistas e misóginos virem à tona. Seu personagem vai ter um desfecho na próxima temporada, que deverá retornar no ano que vem à grade de programação da The CW.

Para lidar com a saída do personagem, os roteiristas recorreram a uma reformulação do papel. O showrunner Eric Wallace disse em entrevista à Entertainment Weekly que, nos quadrinhos, os personagens vêm e vão e esse será o caso de Ralph.

Sue e Ralph em The Flash. (Reprodução)Fonte: The CW

Como o Homem Elástico possui também a capacidade de assumir a aparência de outras pessoas, essa seria uma saída criativa interessante para ele. “Sem revelar nenhum spoiler, há algumas maneiras de fazer com que o Homem Elástico ainda apareça em pelo menos um episódio desta temporada para encerrar a sua história”, afirmou Wallace durante a entrevista.

Segundo o showrunner, a reformulação está sendo usada para garantir que o público veja um final satisfatório para o personagem e também acrescentar um pouco de humor a este arco na série. Wallace também não descartou um retorno de Ralph no futuro.

Já a personagem Sue (interpretada por Natalie Dreyfuss), que mantinha um certo envolvimento com Ralph, continua na 7ª temporada, fazendo algumas aparições e ajudando o Team Flash de uma forma inesperada.

A confirmação também vem por Eric Wallace, que ainda confirmou que a história de Sue vai ganhar novas nuances.

Portanto, não perca! A 7ª temporada de The Flash retorna em 2021.