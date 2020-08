The Lord of the Rings: Gollum tem trailer e detalhes de gameplay

The Lord of The Rings: Gollum, próximo título da Daedelic Entertainment, ganhou um novo trailer nesta segunda-feira (24). Na prévia, é possível ver o famoso personagem saindo das Montanhas Sombrias em direção a Mordor.

Ação com elementos de furtividade

Previsto para sair em 2021 para os consoles da nova geração e PC, The Lord of The Rings: Gollum promete ser um game de ação com elementos de furtividade. Segundo os devs da Daedelic Entertainment, o título terá influências da franquia Prince of Persia.

Assim, o jogador vai seguir em uma aventura com escalada vertical inspirada no parkour. Ao mesmo tempo, Gollum terá que derrotar os inimigos usando stealth e evitando o combate direto contra as criaturas na sua jornada até Mordor.

O jogador vai poder controlar as escolhas de Gollum durante o jogo.Fonte: Daedelic Entertainment/Divulgação

Outro destaque do jogo inspirado no universo de O Senhor dos Anéis será a narrativa interativa. Desta forma, o usuário poderá fazer diferentes escolhas que serão guiadas pela dupla personalidade do protagonista.

Enquanto Sméagol representa o lado gentil do personagem, Gollum mostra o lado sombrio e corrompido do hobbit. Logo, as escolhas do jogador durante a luta entre as duas personalidades vão afetar o jogo em diversos aspectos.

Para os fãs da obra de J.R.R. Tolkien, o game ainda apresentará passagens nunca vistas em O Senhor Dos Anéis. De acordo com os devs, a história do título ocorre em paralelo ao primeiro livro da famosa trilogia de fantasia.

E aí? Qual sua expectativa em relação ao jogo? The Lord of The Rings: Gollum chega em 2021 para Xbox Series X, PS5 e PC.

The Lord of the Rings: Gollum ganha novo trailer e detalhes de gameplay via Voxel