The Mandalorian é a série mais procurada entre os novos streamings

O mercado norte-americano viu 4 novos serviços de streaming serem lançados nos últimos meses: Apple TV+, Disney+, HBO Max e Peacock. Para determinar quem fez o maior sucesso, a Parrot Analytics analisou a primeira semana de cada um deles com base na audiência que seus programas originais tiveram em sua estreia comparada aos lançamentos de outros serviços.

Com os dados em mãos, foi possível determinar que The Mandalorian foi a série que mais gerou interesse entre todos os novos serviços de streaming disponíveis. Lançado em 12 de novembro pelo Disney +, o drama ambientado no universo Star Wars atraiu uma audiência 55 vezes maior do que a média das séries televisivas estreantes naquela mesma semana.

Dos 60 milhões de assinantes globais do streaming da Disney, cerca de 10 milhões se cadastraram nas primeiras 24 horas. Ainda assim, a audiência de The Mandalorian não foi divulgada pela empresa. Confira o gráfico de audiência feito pela Parrot:

Confira as séries de cada semanaFonte: Parrot Analytics

Enquanto isso, na Apple TV+, lançada em 1º de novembro, 3 séries atraíram um interesse acima da média: For All Mankind, Dickinson e See. Já na HBO Max, o programa que mais chamou a atenção foi a animação Looney Tunes Cartoons, que estreou no dia 27 de maio e traz de volta a turma do Pernalonga às telinhas.

Por fim, há o Peacock, que teve que atrasar algumas das produções que estariam em seu lançamento, no dia 15 de julho, por conta da pandemia do novo coronavírus. Ainda assim, Brave New World e Curious George atraíram um público acima da média durante a semana de estreia.