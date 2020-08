The Sims 4 terá expansão temática de Star Wars

The Sims 4 pode estar em uma vizinhança muito, muito distante no dia 8 de setembro, já que acaba de anunciar uma parceria com a franquia Star Wars. Intitulado de Star Wars: Journey to Battu, a expansão foi anunciada durante a abertura da Gamescom 2020, na tarde desta quinta-feira (27).

A descrição oficial da expansão sugere que será possível empunhar até sabres de luz, além de engajar em diferentes missões e trombar com icônicos personagens dos filmes, como Rey e Kylo Ren. Confira o trailer:

Vale ressaltar que à medida que a reputação do seu Sims for aumentando durante a jogatina, será possível desbloquear Dróides pessoais, novas roupas e até criar o seu próprio sabre de luz, já imaginou?

Star Wars: Journey to Battu será lançado no dia 8 de setembro para PS4, Xbox One e PC. É importante mencionar que para ter acesso ao conteúdo o jogador terá que possuir The Sims 4 e todas as atualizações do game. Fiquem ligados no Voxel para mais novidades!

