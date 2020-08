The Stand: minissérie baseada em obra de Stephen King ganha data de estreia

A minissérie da CBS All Access, The Stand, finalmente ganhou uma data de estreia na plataforma de streaming. O novo programa, que é baseado no livro A Dança da Morte, de Stephen King, será lançado em 17 de dezembro de 2020.

(CBS/Divulgação)Fonte: Arena Nerd

The Stand possui um elenco recheado de estrelas, como Whoopi Goldberg (Sister Act), Alexander Skarsgård (Big Little Lies), Nat Wolff (Cidades de Papel), James Marsden (Westworld), Amber Heard (Aquaman), Odessa Young (Looking for Grace), Jovan Adepo (Olhos que Condenam), Owen Teague (IT: A Coisa), Henry Zaga (Gatunas), Brad William Henke (Orange Is the New Black), Katherine McNamara (Shadowhunters), Eion Bailey (Once Upon a Time) e Hamish Linklater (The New Adventures of Old Christine)

Sobre a série The Stand

A história acompanha um mundo dizimado pela praga e envolvido em uma luta elementar entre o bem e o mal. O destino da humanidade repousa sobre os ombros frágeis da mãe Abigail, de 108 anos, e um punhado de sobreviventes.

Seus piores pesadelos são encarnados em um homem com um sorriso letal e poderes indescritíveis: Randall Flagg, o Homem de Preto.

A minissérie é escrita por Josh Boone, diretor do primeiro e último episódios, e Ben Cavell, que atua como showrunner ao lado de Taylor Elmore, Will Weiske, Jimmy Miller, Roy Lee e Richard P. Rubinstein.

Jake Braver, Jill Killington, Owen King, Knate Lee e Stephen Welke, são produtores.