The Undoing: minissérie com Nicole Kidman e Hugh Grant ganha trailer

O escritor e produtor David E. Kelley, de Big Little Lies, está com uma nova produção para a HBO: The Undoing. A minissérie é estrelada por Nicole Kidman e Hugh Grant, que interpretam um casal que tem a vida virada de cabeça para baixo após uma morte e um desaparecimento. Confira o trailer:

A obra é dirigida por Susanne Bier, da minissérie O Gerente da Noite, de 2016, pela qual ela ganhou o Emmy de melhor direção. A cineasta dinamarquesa também ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro com A Vingança, de 2010. Além disso, Bier chamou a atenção com a adaptação do livro Bird Box, para a Netflix, em 2018.

The Undoing leva para as telinhas o livro You Should Have Know, de Jean Hanff Korelitz, lançado em 2014. A minissérie terá 6 episódios e também conta com os atores Edgar Ramirez, Noah Jupe, Noma Dumezweni, Matilda de Angelis e Donald Sutherland. Prevista inicialmente para maio, a produção foi empurrada para 25 de outubro por conta da pandemia do novo coronavírus.