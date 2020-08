Thiago Lacerda faz duras críticas a Jair Bolsonaro e restringe respostas

Thiago Lacerda trabalhou mais recentemente na televisão em 2018, quando esteve na novela Orgulho e Paixão, além de suas aparições especiais depois disso. Falando em aparição, o ator deu o ar da graça nas redes sociais e trouxe à tona suas críticas políticas.

“Sobre a Devastação de Tudo e a Boçalidade Autoritária“, escreveu o galã em seu perfil do Instagram, que conta com aproximadamente 386 mil seguidores. A publicação foi ilustrada com imagens sem texto, mas que denotavam mensagens profundas sobre questões atuais.

Na primeira, a silhueta (muito) semelhante a Jair Bolsonaro, trocando seu cérebro pelo sistema digestivo, colocando a saída do reto na boca, sugerindo assim que o presidente só falaria — em modo mais eufêmico possível — asneiras. Depois, guardas cheios de proteção e batalhando contra um livro, representando uma possível guerra à educação.

A terceira arte trouxe um policial atirando num cubo mágico, o que possivelmente representaria uma atual guerra contra a arte e as diversas formas de entretenimento. Por fim, a figura da morte jogando golfe, substituindo a bola por um símbolo de vírus — em meio à pandemia de Covid-19 — e o presidente segurando a bandeira triangular, na representação.

Mais de 4 mil internautas curtiram a publicação, mas apenas 9 comentários foram recebidos, visto que Thiago Lacerda ativou a função que permite apenas que pessoas que ele segue, deixem comentários. “Ilustração perfeita! A arte e a critica… Juntas”, disse uma fã do ator.

Confira: