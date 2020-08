Thiago Martins mostra corpão definido ao voltar para a academia

Thiago Martins decidiu voltar para a academia e fez questão de mostrar a silhueta que adquiriu na quarentena. Mas se você pensa que ele se descuidou está enganado. Em post no Instagram, nesta quarta-feira (26), ele exibiu o corpão definido.

Na rede social, o galã de Amor de Mãe, da Globo, explicou que, durante o período em que se manteve isolado, dedicou-se a desenvolver habilidades e não ficou muito preocupado com o corpo.

Porém, com a volta das gravações da novela das 21h, o ator decidiu retomar os treinos. “Essa quarentena me trouxe muito aprendizado, e alguns quilos a mais também. Com esse tempo todo em casa procurei estudar violão, inglês, ver séries e filmes, comecei a cozinhar e desfoquei total dos meus treinos e alimentação”, afirmou ele.

“Agora cá estou eu, voltando aos treinamentos e ao foco. Desespero por aqui não funciona e nunca funcionou. Sempre fui feliz comigo e com o meu corpo. Fui muito feliz comendo o que queria, bebendo minha cervejinha, mas agora chegou a hora de voltar”, revelou Thiago Martins.

O artista ainda aconselhou seus seguidores: “Seja feliz, não se prive, faça o que você tem vontade. Estética não diz nada sobre você, a saúde mental é muito mais importante. Seguimos aqui, derretendo a gordura”.

