Thiaguinho faz a fila andar e se envolve com bailarina do Domingão

Thiaguinho e Fernanda Souza estiveram juntos por aproximadamente 8 anos e se separaram em outubro de 2019. Assumidamente, nenhum dos dois fez “a fila andar” desde o rompimento, mas indícios apontam que o cantor esteja movimentando sua vida amorosa.

Segundo Leo Dias, o cantor está se envolvendo com Tati Scarletti, que atualmente trabalha no Domingão do Faustão, semanal da Globo. A bailarina já esteve três vezes na Dança dos Famosos: em 2017 com Joaquim Lopes, em 2018 com Nando Rodrigues e em 2018 com Jonathan Azevedo.

Ainda de acordo com a nota, os dois tem um hobby em comum: o fato de gostarem de jogar tênis. Os dois se seguem mutuamente no Instagram, curtem as coisas um do outro e interagem, porém, quando procurados para pronunciarem-se, não deram qualquer resposta.

As “fontes próximas” de Thiaguinho também apontaram que o intérprete de Energia Surreal já estaria apaixonado por Tati. A profissional da dança tem 29 anos de idade e mora em São Paulo há 5 anos.

O cantor, por sua vez, mantém uma relação amistosa com a ex-mulher. Recentemente, Thiaguinho se rendeu à meditação e exaltou a importância de Fernanda Souza, que respondeu: “Você sabe da minha alegria em te ver nessa jornada porque eu te falo isso todo santo dia… Ela se torna maior ainda, quando vejo o bem que você está fazendo às pessoas à sua volta (nos mandando sempre as melhores meditações) e agora compartilhando isso com tanta gente que te segue! Parabéns pela escolha diária de olhar para dentro e despertar cada vez mais! Te amo! Sua vitória é a minha“.