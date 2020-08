This Is Us: 5ª temporada da série de drama irá abordar pandemia

A quinta temporada de This Is Us irá abordar a pandemia do novo coronavírus nos episódios. A informação foi confirmada pelo criador da série, Dan Fogelman, ao responder algumas perguntas sobre o que esperar dos próximos capítulos do drama.

Some vague #ThisIsUs answers (sorry) – Not sure yet on production start.

– Not sure when new eps will air.

– Yes on Covid. We’ve decided to attack things head on. Very proud of @ThisIsUsWriters

– Same planned ending. Same route to get there. Hope that’s (somewhat) useful? https://t.co/gx0YJQxq5f — Dan Fogelman (@Dan_Fogelman) August 17, 2020

Apesar de as mudança previstas para incluir a pandemia na série, o produtor afirmou que isso não irá afetar a maneira como a história se desenvolve. Fogelman também disse não saber quando as gravações da 5ª temporada de This Is Us iniciam, nem quando os episódios serão lançados.

Pandemia nas séries

Além de This is Us, outras séries também anunciaram que devem mudar ou adaptar as próximas temporadas para tratar da Covid-19 e de suas consequências. Grey’s Anatomy e The Good Doctor, por exemplo, devem abordar as consequências que o novo coronavírus causou para os hospitais nos Estados Unidos. O mesmo irá acontecer com a série brasileira Sob Pressão.

The Morning Show também sofrerá algumas adaptações para mostrar o impacto na imprensa. A série original da Apple TV+ passou por um problema semelhante na primeira temporada, quando os roteiros precisaram ser adaptados por conta do movimento #MeToo.

Além disso, Brooklyn Nine-Nine irá tratar do tema na sua próxima temporada. Está não será a única adaptação que a série fará para a próxima temporada. Andy Samberg havia comentado recentemente que os roteiros estavam passando por uma adaptação para falar sobre a violência policial e o movimento Black Lives Matters. Agora, a série também mostrará o impacto da Covid-19 na vida dos moradores de Nova York, uma das cidades mais atingidas pela pandemia no mundo.