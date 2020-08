Tiago Nunes escala Corinthians em treino e tem duas ausências

O Corinthians encerrou sua preparação para enfrentar o Mirassol na manhã deste sábado, no CT Joaquim Grava, com portões fechados para imprensa. Com Everaldo e Cantillo treinando em campo separado, Tiago Nunes repetiu na atividade tática os 11 iniciais que derrotaram o Red Bull Bragantino na última quinta-feira e garantiram a vaga do Timão na semifinal do Paulistão.

Cantillo, um dos destaques da equipe até a parada forçada do futebol em função da pandemia do coronavírus, deve continuar fora. O colombiano treinou em um campo separado dos demais, aprimorando as partes física e técnica. O meio-campista foi diagnosticado com covid-19 e não participou de nenhuma das últimas três partidas do Corinthians, mesmo já recuperado.

O treinamento separado teve a companhia de Everaldo. O atacante foi substituído na partida contra o Oeste no último final de semana reclamando de dores musculares e ficou de fora do duelo com o Red Bull na quinta-feira. A tendência é que o jogador de 26 anos siga ausente.

Assim, Tiago Nunes deve repetir a escalação do time derrotou o Bragantino por 2 a 0. Mateus Vital agradou no lugar de Everaldo e segue no titular. Já no meio-campo, Éderson também vai para sua segunda partida como titular, após marcar dois gols nos últimos 180 minutos.

Com base no treino deste sábado, o Corinthians entra em campo diante do Mirassol na Arena, às 16h, deste domingo, com: Cássio, Fagner, Gil, Danilo Avelar e Carlos Augusto; Gabriel, Éderson, Ramiro, Mateus Vital e Luan; Jô.