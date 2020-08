Tiago Santiago planeja continuação de Os Mutantes e trama sobre Dandara

Um dos autores mais versáteis da televisão brasileira, Tiago Santiago deseja voltar ao ar explorando os universos de novelas que se tornaram um marco em sua carreira.

Durante uma conversa com a atriz Bárbara Garcia no Instagram no último sábado (22), o ex-autor da Record contou que está desenvolvendo um projeto sobre Dandara, heroína negra que foi casada com Zumbi dos Palmares, se suicidou em 1694 para se livrar da escravidão e se tornou um dos maiores símbolos de resistência do Brasil.

A trama seria uma continuação do universo retratado em A Escrava Isaura (2004), mas desta vez sob a perspectiva de afrodescendentes que desafiaram o sistema colonial escravista no país. Para este trabalho, Tiago está mergulhando nas pesquisas e, caso a história seja produzida para a TV, quer contar com um elenco majoritariamente negro.

Outro projeto do autor é a esperada continuação da saga de Os Mutantes (2008-2009), que seria lançada em quadrinhos, mas houve recentemente uma desistência por parte da editora. Santiago, agora, planeja lançar a quarta temporada da trama em um livro e após isso planeja apresentar à sinopse para emissoras de TV e produtoras independentes. A volta de Samira (Bianca Rinaldi), morta na última temporada, seria o grande acontecimento desta continuação.

Afastado das novelas há 9 anos, desde que escreveu Amor e Revolução no SBT, Tiago Santiago vem entregando propostas de trabalhos para vários canais, entre eles a Globo e a Band, e também possui na gaveta sinopses das tramas infantis e de realismo mágico que não foram produzidas pela emissora de Silvio Santos.