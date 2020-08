Ticiana Villas Boas retorna à TV três anos após escândalo político do marido

Três anos se passaram desde que Ticiana Villas Boas decidiu se retirar da vida pública, em meio à polêmica de corrupção em que seu marido, Joesley Batista, se viu envolvido durante o governo de Michel Temer. Agora, menos discreta, ela retorna à TV e se mostra empolgada com o novo desafio.

Comandando um programa de culinária no SBT, a jornalista retoma suas atividades na TV depois de pedir um afastamento quando as denúncias vieram à tona. Nesse período, ela engravidou do seu segundo filho e se manteve reclusa.

No Instagram, ela já mostra alguns registros das gravações. “No susto, na cara e na coragem aceitei o convite e com o cavalo correndo pulei na sela . Não estava nos meus planos mas talvez nos meus sonhos“, escreveu Tici na legenda de um dos posts.

Nos comentários, muitos admiradores celebraram o retorno da morena ao trabalho. “Que delícia. Amo seu trabalho. Sucesso“, desejou uma moça. “A melhor de todas! Nunca devia ter saído“, opinou outra. “Bem-vinda de volta“, disse um terceiro.

Desde o anúncio de sua retomada às atividades na emissora de Silvio Santos, Ticiana vem alimentando suas redes sociais com os mais variados conteúdos, que incluem momentos do seu dia a dia até bastidores das gravações.