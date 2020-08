Ticiane Pinheiro se arrisca no skate e ganha companhia de filha caçula

Ticiane Pinheiro se casou com Cesar Tralli em 2017, depois de idas e vindas, e teve com ele a primeira filha em conjunto: Manuella, em julho de 2019. A apresentadora, que também é mãe de Rafaella Justus, arriscou-se num novo esporte.

Na manhã dessa primeira segunda-feira (3) de agosto, Ticiane aventurou-se numa quadra de esporte e até chegou a andar de skate, sob o sol escaldante. A famosa contou com a companhia de sua herdeira caçula, que até ficou sentada junto com ela em cima do equipamento esportivo.

Como tudo foi compartilhado na ferramenta de Stories do Instagram, o conteúdo não permitiu comentários. Na mesma rede social, só que na tarde de domingo (2), a apresentadora curtiu a companhia de Tralli num passeio vespertino, com direito a muita natureza e romantismo.

Fechando os registros do fim de semana, Ticiane Pinheiro postou uma foto em que estava abraçada ao jornalista, que por sua vez tinha a — distraída e fofíssima — filha dos dois no colo. O clique rendeu quase 200 mil curtidas e inúmeros comentários.

“Trio carinho e ternura. Amo“, escreveu Helô Pinheiro, mãe de Tici e eterna Garota de Ipanema. “Fofurômetro explodindo“, disparou a atriz Susana Werner. Um fã-clube do casal caprichou na mensagem: “E hoje vocês completam 2 anos e 8 meses de casados, e nada melhor que comemorar essa data ao lado dessa princesa que recentemente completou seu primeiro ano de vida. Que vocês continuem sendo imensamente felizes. Amo vocês“.

