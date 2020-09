TikTok é a inspiração de nova rede social profissional

Se você acha que o LinkedIn ficou muito parecido com o Facebook, espere para conhecer a nova rede social profissional que parece ter se inspirado no TikTok. O usuário vai poder postar vídeos de apenas 30 segundos, tempo que terá para “vender seu peixe” – daí veio seu nome: Peixe 30.

Porém, a plataforma quer, obviamente, ser mais do que uma rede de profissionais falando de si mesmos; algumas ferramentas vão ajudar as empresas a encontrarem funcionários pela rede, através da coleta de dados dos usuários como forma de personalizar as buscas feitas pelos RHs.

Serão usados ainda algoritmos para armazenar, em um banco de dados, a transcrição do que é falado nos vídeos, destacando palavras-chaves (por isso é bom aprender a usá-las antes de gravar a sua apresentação).

“É muito difícil uma pessoa mostrar suas habilidades somente com o currículo normal, e os processos seletivos são longos. Queríamos resolver essas duas situações”, disse em entrevista à revista Exame Willian Valadão, um dos fundadores do Peixe 30, juntamente com Julian Correa. (Os dois estão juntos também na empresa de tecnologia Verga Sistemas e no buscador de bolsas de estudo e universidades Beduka.)

Interface conhecida

O plano é, futuramente, monitorar a expressão facial dos usuários. “Por enquanto, queremos trabalhar em alguns efeitos de vídeo, pensar na experiência do usuário e desenvolver o módulo das empresas. A partir do ano que vem, queremos começar a construir esse algoritmo”, explicou o empresário.

As informações para cadastro são as usuais (e-mail, número de celular, nome de usuário, senha) – mas, por ser uma rede social profissional, é preciso inserir profissão, onde mora e áreas de interesse (é possível usar o perfil do LinkedIn e do Instagram e incluir um site e o currículo).

A navegação do novo app é intuitiva e parecida com as redes sociais conhecidas.Fonte: Peoxe 30/Divulgação

Ao contrário do LinkedIn, o recurso de ver quem assistiu ao vídeo postado será gratuito. O aplicativo, disponível para Android e iOS, tem lançamento amanhã (1º de setembro).